FrankfurtDie Commerzbank hat offenbar erste Kontakte zu ihrem neuen Großaktionär Cerberus geknüpft. Finanzvorstand Stephan Engels äußerte sich am Mittwoch schmallippig zu dem Thema: „Wir pflegen mit bestehenden und potenziellen Investoren einen regen Austausch“, sagte Engels vor Journalisten. Cerberus sei da keine Ausnahme. Der als aggressiv geltende Finanzinvestor hatte im Juli eine Beteiligung von 5,01 Prozent an der Commerzbank gemeldet, sich aber über seine Pläne nicht geäußert. Cerberus, dem auch die Mehrheit an der österreichischen Bank Bawag P.S.K. gehört, ist damit der zweitgrößte Commerzbank-Aktionär nach dem Staat.