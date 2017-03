ZürichDie Commerzbank braucht für das Erreichen der Gewinnschwelle in der Schweiz mehr Zeit als ursprünglich geplant. „Operativ machen wir noch keinen Gewinn“, sagte Landeschef Marc Steinkat am Donnerstag in Zürich. Im Tagesgeschäft solle die Bank in der Schweiz bis 2019 oder 2020 einen Gewinn erwirtschaften. Bei der Aufnahme des Geschäfts im Jahr 2014 hatte das Institut innerhalb von drei bis fünf Jahren schwarze Zahlen in Aussicht gestellt. Doch die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank im Januar 2015, die Einführung von Negativzinsen und der Margenschwund hätten der Bank einen Strich durch die Rechnung gemacht, erklärte Steinkat.