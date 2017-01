FrankfurtDie Commerzbank will in Deutschland künftig mehr mit kleineren Mittelständlern ins Geschäft kommen. „Wir möchten 10.000 neue Kunden gewinnen, insbesondere in der Umsatzgrößenordnung von 15 Millionen bis 100 Millionen Euro“, sagte der für die fusionierte Firmenkunden- und Investmentbank-Sparte verantwortliche Vorstand Michael Reuther der „Börsen-Zeitung“ in einem am Samstag veröffentlichten Interview.

Anders als bei Großkunden bis zu einer Milliarde Euro Umsatz ist die zweitgrößte deutsche Bank in dem Segment wegen der Konkurrenz durch Sparkassen und andere Regionalbanken bisher nicht führend.