Wie viele Nutzer das neue Angebot anlocken konnte, will Comdirect nicht verraten. Genaue Zahlen sollen bei der Vorlage des Halbjahresberichts am 1. August genannt werden. „Was wir aber bisher sagen können, ist, dass das durchschnittliche Anlagevolumen erfreulich über dem Einstiegsbetrag von 3000 Euro liegt“, erklärt Schoon.

Robo-Plattformen sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Sie bieten eine automatisierte Anlageberatung bei vergleichsweise geringen Gebühren. Nutzer müssen in vielen Fällen zum Start nur ein paar Fragen beantworten, etwa zum Anlagezeitraum und zum Risiko. Im Gegenzug gibt es einen Anlagevorschlag. Die Angebote richten sich dank niedriger Mindestsummen an einen breiteren Kreis und nicht nur an Anleger mit großem Vermögen. Im Fall der Comdirect ist der Einstieg ab 3000 Euro möglich. Quirion, eine Plattform der Berliner Quirin Bank AG, wirbt auf ihrer Webseite mit einer Vermögensverwaltung ab 10.000 Euro.

Das geplante Angebot der Deutschen Bank läuft unter dem Namen „Digitales Diskretionäres Portfolio-Management“. Die genauen Mindestanlagebeträge würden noch nicht feststehen, aber technisch sei es möglich, dies ab einer Summe von 2500 Euro anzubieten, erklärt ein Sprecher von Deutschlands größter Bank . Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass wir damit innerhalb eines Jahres wenigstens 1 Milliarde Euro an neuem Anlagegeld einsammeln“.

„Der Robo-Advice-Markt dürfte in den nächsten Jahren weiter stark wachsen“, meint auch Matthias Hübner, Partner bei der Strategieberatung Oliver Wyman Inc., gegenüber Bloomberg. Deren Daten zufolge gibt es etwa „20 bis 25 aktive Player“ in Deutschland. Bis zu umgerechnet knapp 620 Millionen Euro würden derzeit dort von Robo-Beratern verwaltet. Das Unternehmen erwartet, dass das Volumen bis zum Jahr 2020 auf rund 20 Milliarden Euro ansteigen wird.

Prominente Markteintritte großer Anbieter könnten laut Hübner für einen weiteren Schub sorgen: „Wir erwarten hier eine zusätzliche Welle, da sich die großen Marktteilnehmer wie Banken, Asset-Manager und auch Versicherer intensiv mit Robo-Advice beschäftigen und mit eigenen Angeboten an den Start gehen werden“.

Hübner glaubt, dass die großen Unternehmen vermutlich einen Großteil der Aktiva in den nächsten Jahren für sich beanspruchen werden - so dass Start-up-Firmen nur einen kleineren Teil ausmachen dürften.

Eine Analyse seines Unternehmens zeige aber auch, dass die aktuell auf dem deutschen Markt verfügbaren Angebote verglichen mit den USA noch relativ teuer seien. Hübner: „Auf lange Sicht wird sich das heutige Gebühren-Niveau von Robo-Advisors am Markt nicht durchsetzen lassen“.

Im internationalen Vergleich seien die Nutzung und Akzeptanz von Robo-Advisors in Deutschland noch etwas im Rückstand. „Der Grund hierfür ist die grundsätzlich geringere Affinität der Deutschen zu Fonds- und Aktieninvestments sowie zur Digitalisierung. Das bedeutet aber auch, dass der deutsche Markt entsprechendes Aufholpotenzial bietet“, erklärt er.