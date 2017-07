LondonDie britische Großbank HSBC hat 6.000 Mitarbeiter der Sparte Global Markets angewiesen, keine einzelnen Wertpapiere mehr für persönliche Depots zu kaufen, berichten mit dem Vorgang vertraute Personen. Der Kauf einzelner Aktien, Anleihen und fokussierter börsengehandelter Indexfonds (ETF) werde verboten, hat Thibaut de Roux, Chef der Sparte, am Freitag an die Beschäftigten geschrieben, so die Personen. Die Vorgaben gelten auch für Mitarbeiter, die die Bilanz der Bank steuern, hieß es weiter. Ein Sprecher der Bank lehnte einen Kommentar ab.

Den Mitarbeitern wird gestattet, bestehende Positionen zu behalten. Doch alle Verkäufe müssen der Compliance-Abteilung gemeldet werden, die für die Einhaltung interner Regeln zuständig ist. Führungskräfte seien angewiesen, bei solchen Genehmigungen wachsam zu sein und Transaktionen wenn nötig abzulehnen.