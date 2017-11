ParisDie französische Großbank Crédit Agricole hat kein Interesse an der Commerzbank. „Wir haben keine Pläne die Commerzbank oder einen Anteil an der Commerzbank zu kaufen“, sagte Konzernchef Philippe Brassac am Mittwoch nach der Vorlage der Quartalszahlen. „Organisches Wachstum genießt Priorität.“ Auch vor anderen großen Übernahmen schreckt er zurück. „Wir glauben nicht an eine kurzfristige Konsolidierung im europäischen Bankenmarkt.“ Die Bankenregulierung spreche dagegen, sagte Brassac. Vielen Aufsehern sind große Banken ein Dorn im Auge („too big to fail“).

Noch Anfang Oktober hatte der Crédit-Agricole-Chef in einem Zeitungsinterview Interesse an der Commerzbank bekundet. „Wenn ein so großes Institut wie die Commerzbank tatsächlich zum Verkauf stünde, müssten wir das als eines der bedeutendsten Institute in der Euro-Zone sicher analysieren“, sagte Brassac damals dem „Handelsblatt“. Zwar habe die Bank in ihrer Strategieplanung bis 2019 festgelegt, sich auf das organische Wachstum zu konzentrieren. „Aber das heißt nicht, dass wir uns interessante Möglichkeiten nicht anschauen werden“.