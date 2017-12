ZürichDer Schweizer Hedgefonds-Betreiber und Credit-Suisse-Aktionär RBR lotet eine Schließung von zwei seiner insgesamt drei Fonds aus. „RBR Capital Advisors prüft derzeit eine Fokussierung mit dem Ziel, sich künftig auf Shareholder Activism zu konzentrieren“, erklärte ein Sprecher am Dienstag. „Definitiv entschieden ist noch nichts.“

Zuvor hatte die „Financial Times“ mit Bezug auf Finanzkreise berichtet, dass RBR die Liquidierung von zwei Fonds eingeleitet habe, die auf steigende und fallende Aktien setzen. In einem dritten Anlagevehikel hält RBR mehrheitlich die Beteiligung an Credit Suisse. In diesen aktivistischen Fonds könnte RBR Mittel aus den anderen beiden Fonds umlenken, hieß es in der Zeitung unter Verweis auf RBR-nahe Personen.