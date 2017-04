Die Schweizer Großbank hatte nach der anschwellenden Kritik hastig die Gehälter gekürzt. In der Nacht auf Karfreitag verzichtete das Management auf einen Teil des Bonus und der Verwaltungsrat auf eine Erhöhung seiner Vergütung. Das Gesamtgehalt von Konzernchef Tidjane Thiam für das vergangene Jahr sinkt damit auf 10,24 Millionen Franken von den zuvor geplanten 11,9 Millionen Franken. Verwaltungsrats-Präsident Urs Rohner geht nun davon aus, dass sich die Zustimmung auf der Generalversammlung erhöhen wird, wie er in einem Interview sagte. Ob das Unternehmen die notwendige 50-Prozent-Schwelle erreicht, ist aber immer noch nicht garantiert. Die Bank konnte die kritischen Stimmrechtsberater und Aktionäre nur teilweise auf ihre Seite ziehen.

Am heutigen Dienstag hat die Credit Suisse eine ganzseitige Anzeige in der renommierten Londoner Tageszeitung Financial Times geschaltet. Überschrieben ist diese mit „To the Shareholders of Credit Suisse Group AG“. Darunter verweist die Bank noch einmal auf die freiwillige Reduzierung der Gehälter durch den Vorstand und den Verwaltungsrat. Die Anzeige selbst stellt die neuen Tagesordnungspunkte vor, die die Vergütungs-Neuregelung umfassen.

Explizit weist die Bank auf die Absenkung der fixen Gesamtvergütung des Vorstands von 12,5 Millionen Schweizer Franken auf 12,0 Millionen Schweizer Franken (11,2 Millionen Euro) im Jahr 2017 hin. Außerdem geht die Anzeige auf den Unterschied zwischen den kurzfristigen und der langfristigen Bonuszahlungen ein. Am Schluss weist die Schweizer Bank ihre Anteilseigner auf die Möglichkeit hin, ihre schriftlichen Abstimmungsorder zu ändern.