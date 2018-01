ZürichDie Investmentbank der Credit Suisse ist nach Angaben von Bankchef Tidjane Thiam gut in das neue Jahr gestartet. „Seit Jahresbeginn hatten wir die seltene Kombination aus steigenden Aktienmärkten und steigender Volatilität“, sagte er am Mittwoch zu „Bloomberg TV“ am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Das ist eine sehr gute Verknüpfung. Das Jahr hat sehr gut begonnen.“ Allerdings könne man aus den ersten 20 Handelstagen keine großen Rückschlüsse ziehen.