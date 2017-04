ZürichDie Kritik an den Bonuszahlungen für die Topmanager der Credit Suisse nimmt zu. Der einflussreiche amerikanische Stimmrechtsberater ISS spricht sich gegen die variable Vergütung der Geschäftsleitung der zweitgrößten Schweizer Bank von insgesamt fast 80 Millionen Franken (75 Millionen Euro) aus. Auch den Lohn des Verwaltungsrats und den Vergütungsbericht insgesamt sollen die Aktionäre auf der Generalversammlung am 28. April ablehnen, wie dem Bericht von ISS am Dienstag zu entnehmen ist.

"Es bestehen Bedenken im Hinblick auf die Vergütung", erklärte ISS. "Trotz des zweiten Verlusts in Folge bleibt das Niveau der variablen Gehälter der Geschäftsleitung hoch." Das reflektiere den 5,3 Milliarden Dollar teuren Vergleich über unsaubere Geschäfte im US-Hypothekenmarkt nicht angemessen, monieren die Stimmrechtsberater. Auch gegen die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Anhebung der maximalen Gehaltssumme für die Mitglieder des Gremiums auf 12,5 Millionen Franken stellt sich ISS. Die Vergütung des Verwaltungsrats gehöre bereits zu den höchsten der Schweizer Bluechip-Unternehmen, wie es hieß. Zudem würde die Summe künftig unter weniger Mitgliedern aufgeteilt.