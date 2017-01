Zudem geben es keinen Anlass, die starken Ergebnisse der US-Institute auf die Schätzungen für die Erlöse im asiatischen Investmentbanking zu übertragen. Die Bank habe die Analysten am Dienstag kontaktiert, am Mittwoch sackten die Aktien in der Spitze um 5,2 Prozent ab. Credit Suisse wollte sich nicht äußern. Die Bank veröffentlicht den Jahresabschluss am 14. Februar.