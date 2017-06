FrankfurtDie EZB-Bankenaufsicht will das Thema Cyber-Sicherheit bei den von ihr überwachten Kreditinstituten stärker in den Fokus rücken. „Von diesem Sommer an wird von ihnen gefordert, dass sie alle signifikanten Cyber-Vorfälle melden“, sagte EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger am Montag auf einer Veranstaltung in Frankfurt laut Redetext. Die EZB-Bankenaufsicht werde so besser abschätzen können, wie viele Angriffe es gegeben habe und welche Bedrohungen es gebe. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 für die direkte Kontrolle der größten Banken in der Euro-Zone zuständig. Zuletzt überwachte sie 125 Geldhäuser.