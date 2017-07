BrüsselDie EU-Kommission hat den Verkauf der weitgehend verstaatlichten dänischen Vestjysk Bank an private Investoren genehmigt. Damit werde das Institut wieder vollständig in private Hände übergehen und ohne weitere öffentliche Hilfen langfristig rentabel, teilte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel mit.

2012 hatte Brüssel einer Rettungsaktion für die dänische Bank vorläufig zugestimmt. Der dänische Staat schoss damals umgerechnet rund 46 Millionen Euro Kapital zu und stellte 914 Millionen Euro an Garantien. Danach hielt er eine staatliche Beteiligung von 81,47 Prozent an der Bank.