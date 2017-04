PekingExportweltmeister China ist in überraschend guter Form: Die Ausfuhren wuchsen im März wegen des brummenden US-Geschäfts so kräftig wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 Prozent, wie die Zollbehörde am Donnerstag mitteilte. „Es gibt zunehmend Hinweise auf eine Belebung der Weltkonjunktur“, erklärte der Chef der staatlichen Agentur für Wirtschaftsplanung, Yan Pengcheng, die unerwartet gute Entwicklung. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 3,2 Prozent gerechnet. Vor allem die Nachfrage aus den USA zog an: Die Exporte auf Chinas wichtigsten Absatzmarkt legten um fast ein Fünftel zu.

Die Importe von China nahmen sogar um 20,3 Prozent zu. Dennoch steht unter dem Strich ein Exportüberschuss in Höhe von umgerechnet fast 24 Milliarden Dollar. Im Februar war noch ein Defizit ausgewiesen worden. US-Präsident Donald Trump hatte die Volksrepublik vor seinem Amtsantritt der Währungsmanipulation bezichtigt, mit deren Hilfe sich China Vorteile auf den Weltmärkten erschleiche. Davon rückte er nun ab. „Sie sind keine Währungsmanipulatoren“, sagte Trump dem „Wall Street Journal“.