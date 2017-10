FrankfurtDie Deutsche Bank braucht einen neuen obersten Betriebsratschef. Der Vorsitzende des Konzern- und Gesamtbetriebsrats, Stefan Rudschäfski, gibt die Ämter aus gesundheitlichen Gründen ab, wie die Bank am Montag in Frankfurt mitteilte. Seine Rolle als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Dax-Konzerns behält der 52-Jährige aber – ebenso wie seine Mitgliedschaft in den Arbeitnehmergremien und den Posten als Betriebsrat der Deutschen Bank in Hamburg.