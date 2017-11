Frankfurt/MainDie Dekabank rechnet dank der kräftigen Nachfrage nach Fonds und Zertifikaten mit einem Gewinnanstieg. Das wirtschaftliche Ergebnis werde 2017 moderat über den 415 Millionen Euro des Vorjahres liegen, teilte das Wertpapierhaus der Sparkassen am Dienstag mit. Damit zeigte sich die Bank zuversichtlicher als zuletzt. In den ersten neun Monaten stieg das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 412 Millionen Euro.

Vor allem das Geschäft mit institutionellen Kunden wuchs kräftig. Insgesamt stieg die Nettovertriebsleistung um 59 Prozent. An institutionelle Kunden, einschließlich der Sparkassen, verkaufte die Deka Fonds und Zertifikate im Wert von 11,6 Milliarden Euro, private Kunden kauften für 9,1 Milliarden Euro ein. Die Deka setzt stark auf Fondssparpläne, in die Kunden monatlich einzahlen. In den ersten neun Monaten schlossen die Sparkassenkunden 430 000 neue Sparpläne ab. Das sind bereits mehr als im gesamten Jahr 2016, in dem 300.000 neue Sparpläne vertrieben wurden.

Insgesamt verwaltete die Deka Ende September 282,6 Milliarden Euro, das waren fast 26 Milliarden mehr als neun Monate zuvor. Gründe hierfür waren neben dem höheren Nettoabsatz auch die gestiegenen Kurse. Das trieb die Provisionserlöse um 11,5 Prozent auf 894 Millionen Euro.