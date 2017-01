New YorkEtwa 40 Demonstranten drangen am Mittwoch dieser Woche in das New-Yorker-Hauptquartier von Goldman Sachs ein. Die Aktivisten kritisierten lautstark die Rolle der US-Investmentbank während der Krise um Hypothekendarlehen und den großen Einfluss seiner ehemaligen Führungskräfte, die leitende Positionen in der Regierung inne hatten und auch künftig übernehmen. Das Video, das auf Facebook zu sehen ist, zeigt lautstarke Proteste und Demonstranten, die einen Banner hochhalten und Drehkreuze in der Lobby blockieren. Auf dem Video beschlagnahmt ein Polizist ein schwarzes Banner mit den Worten „Regierung Sachs“. Einige Zeit spät schiebt der er einige der Demonstranten durch eine offene Tür.

„Wir respektieren die Rechte einzelner Personen auf freie Meinungsäußerung im Einklang mit den Gesetzen“, sagte Tiffany Galvin, eine Unternehmenssprecherin. „In diesem Fall begleitete die Polizei diese Personen wegen unbefugten Betretens aus dem Gebäude.“ Die Gruppe kündigte an, am 17. Januar zurückzukehren.