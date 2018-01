IstanbulDer russische Finanzkonzern Sberbank prüft Insidern zufolge einen Verkauf seiner türkischen Tochter Denizbank. Mehrere mit der Sache vertraute Personen sagten Reuters am Montag, Banken aus den Golfstaaten und China hätten bereits Interesse an der Denizbank gezeigt. „Die Arbeit am Verkaufsprozess ist beschleunigt worden“, sagte einer der Insider. Die nach Bilanzsumme größte russische Bank hatte das türkische Institut 2012 für rund 3,5 Milliarden Dollar gekauft. Von Sberbank war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten, die Denizbank wollte sich nicht äußern.