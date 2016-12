Von der Wahrheit als politische Waffe träumte der Philosoph Antonio Gramsci. Der Mitbegründer der kommunistischen Partei in Italien, der von Diktator Benito Mussolini in Rom eingekerkert wurde, ersehnte in seinen legendären „Gefängnisheften“ nichts anderes als „nüchterne, geduldige Menschen“, die „sich nicht an jeder Dummheit begeistern“. Die Hoffnung des italienischen Denkers hat sich bereits in den dunkelsten Jahren Europas im 20. Jahrhundert nicht erfüllt. Auch im digitalen Medienzeitalter hat sich darin nur wenig geändert. Gramsci hätte gestaunt, wie groß die Begeisterung für Dummheiten selbst im 21. Jahrhundert noch ist.

Falschmeldungen, Lügen, Verschwörungstheorien – beschönigend im Netz als „Fake News“ abgetan – drohen den nüchternen und vernünftigen Diskurs in einer postindustriellen Gesellschaft zu zerstören. In ihrer Hilflosigkeit ist zumindest die Bundesregierung auf eine besondere Idee gekommen. Laut „Spiegel“ plädiert das Innenministerium im Kampf gegen Falschnachrichten in sozialen Netzwerken auf die Gründung eines Abwehrzentrums in Berlin. Eine solche Abwehrstelle soll ausgerechnet beim Bundespresseamt eingerichtet werden.