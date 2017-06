Er versucht, sich diese Zukunft vorzustellen, kommt aber nicht weit. Allenfalls bis ins Jahr 2019 oder so: In Straßen, Bussen, Shoppingcentern oder vor Ticketautomaten – überall ist dann ein Mordsgeschrei, weil jeder gerade mit irgendeiner Maschine spricht, die aber Verständnisprobleme hat. Denn direkt daneben reden schon andere gerade auf Handy, Fahrrad oder Turnschuh ein, der dann auch schon vernetzt ist und sich selbst jederzeit bei Zalando neue Schnürsenkel bestellen kann, wenn mal einer reißt.

Apple, Microsoft, Google ... alle wollen neuerdings, dass Herr K. Sprachsteuerung toll findet. „Es ist das ganz große Ding“, sagt sein Kollege Berger, der schon „Alexa“ von Amazon zu Hause hat. Das Gerät versteht ihn zwar noch nicht, aber das seien Kinderkrankheiten. „Sie lernt ja dazu ... so ist das mit künstlicher Intelligenz.“ Es gehe um die Zukunft. Herr K. weiß nicht so recht.

Sicher liegt es an ihm. Er hat Computer noch nie verstanden. Warum sollte es denen künftig mit ihm also bessergehen?

Mit seinem Diensthandy könnte das bald ähnlich laufen. Wenn er fragt: „Wie ist das Wetter jetzt in Mülheim an der Ruhr?“, wird das Handy zurückschnarren: „Du solltest bei Geschlechtskrankheiten einen Arzt konsultieren. Ich habe deinen Arbeitgeber bereits informiert.“

Als Herr K. Abitur machte, waren Computer noch etwas für die komischen Typen aus der Informatik AG. Damals kriegten die kein Mädchen ab, heute kontrollieren sie Hidden Champions im Bereich Business Solutions mit Standorten auf drei Kontinenten. Es gab noch keine Smartphones, kein Internet, keine Generation Y, nur Kassettenrecorder, Wählscheibentelefone und sogar die DDR. Patchwork war allenfalls Omas Auslegeware. Herr K. ist – beruflich wie privat – bisweilen irritiert von dieser sich rasant verändernden Welt, will sich aber nichts anmerken lassen. Er ist jetzt in einem Alter, in dem es um letzte Fragen geht: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wie viel Bonusmeilen gibt's auf dem Weg dorthin?