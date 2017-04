Büdenbender ist im Herzen ein Rocker. Und weil er ein Rocker ist, raucht er natürlich. Wenn Herr K. morgens in die Firma kommt, steht Büdenbender schon in seiner an den Seiten zugekordelten schwarzen Lederhose und zieht unterm Glasdach am Foyer seine erste oder zweite Zigarette rein. Überhaupt haben sich die Eingangssituationen größerer Unternehmen ja in eine Art Drogenstrich verwandelt, seit drinnen nicht mehr geraucht werden darf. Sicher gibt es auch bei Siemens und Zalando längst interne Arbeitskreise, die direkt an den Vorstand berichten und sich überlegen, wie man den lümmelnden Nikotin-Mob wegkriegt, der dort in schlammfarbener Outdoor-Bekleidung die Corporate Identity versaut.

Büdenbender hat das alles stoisch ertragen, seit er mit 16 angefangen hat zu rauchen. Wie sein Idol Bob Dylan, der sein grandioses Album „The Times they are a-changing“ schon in Büdenbenders Geburtsjahr veröffentlicht hat. Irgendwann war Rauchen nicht mehr cool, sondern krebserregend. Die Welt drehte sich, Büdenbender rauchte weiter. Als er das Gesundheits-Geschwätz seiner Frau nicht mehr aushielt, versuchte er es kurz mit Mentholzigaretten. Dann kehrte er zu seinen Filterlosen zurück, trennte sich dafür aber von seiner Frau.