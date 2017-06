Herr K. will wirklich nicht rassistisch erscheinen. Das sind ja auch eher Reflexe als wohldurchdachte Hypothesen. Immerhin trägt der Unbekannte trotz der frühsommerlichen Hitze eines dieser weiten Kapuzenshirts und einen Rucksack, in dem alles Mögliche stecken könnte: zwei Einweckgläser laktosefreier Bio-Joghurt mit Litschi-Stachelbeere-Geschmack ebenso wie fünf Kilo Plastiksprengstoff mit Nägeln drin.

Zu übersehen ist er natürlich nicht. Wie der Mann da unschlüssig um die Bauhaus-Sitzgruppe im Foyer herumflaniert, fällt er Herrn K. sofort auf, als der selbst frühmorgens in die Firma kommt. Ist der junge Typ nun „Farbiger“, „Schwarzer“ oder jemand „mit afrikanischen Wurzeln“? Da fangen die Fragen schon an – und gehen bis zu: „Gefährder“ aus dem Maghreb oder neuer Kollege aus dem Online-Recruiting?

Er könnte ein allein reisender Hassprediger sein, aber genauso gut der Verbindungsmann aus dem Refugee-Projekt, das Herrn K.s Firma neuerdings unterstützt. Warum? „Weil man sich als Unternehmen gesellschaftlich einbringen muss“, sagte Frau Dr. Schwielow aus dem Vorstand. „Weil die Schwielow einen Flüchtlings-Fimmel hat“, sagte Koslowski. Weil das billige Werbung ist, sagte Berger aus dem Marketing. „Billiger als mit drei, vier Fatimas als Kurzzeit-Praktikantinnen kommst du gar nicht an die Awareness von wichtigen Influencern.“ Berger meinte es netter, als es klang. Das Projekt hatte dann aber aus anderem Grund echte Probleme.

Als bei der Abteilungs-Party ein Tischfeuerwerk losballerte, verbarrikadierten sich die somalischen Praktikantinnen schreiend im Putzraum der Cafeteria und mussten danach vom psychologischen Notdienst betreut werden. Es ist schwierig, findet Herr K. Alles. So unübersichtlich. Seit die Welt ein Dorf geworden ist, sitzen da sehr unterschiedliche Menschen zusammen: Leute, die wie er mit Mülltrennung, StVO, Mehrkornbrötchen und Zahnersatz-Zusatzversicherungen groß geworden sind. Und … äh … die anderen.

Aber man muss offenbleiben. Deshalb geht Herr K. jetzt direkt auf den dunkelhäutigen Foyer-Besucher zu, sagt „Hallo!“ und streckt ihm die Hand entgegen. Der andere stutzt, deshalb will Herr K. es noch mal klarer versuchen: „Wenn du Probleme … einfach mich frage! Versteh’n? Ich … Stefan.“ Darauf antwortet sein Gegenüber: „Ich bin Mojo Renner, der neue Chef der Cyber-Security-Taskforce. Kann mich aber gar nicht daran erinnern, Ihnen schon das Du angeboten zu haben.“

„Äh, ja“, sagt Herr K. und sieht seinem eigenen Arm zu, wie der langsam herabsinkt. „Das ist ja toll. Ich hab’s nur ...“ - „… gut gemeint, nehm‘ ich an“, ergänzt Herr Renner knapp. „Schon klar.“

Herr K. ist dennoch erleichtert, dass Integration in diesem Fall bis in die Feinheiten deutscher Miesepetrigkeit hinein so außerordentlich erfolgreich war. Was will man mehr?!