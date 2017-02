Die Innovationen der kosmetischen Chirurgie erreichen die Zielgruppe Mann. Herr K. merkt das beim morgendlichen Blick in den Badezimmerspiegel und der fast schon salopp dahingedachten Frage an sich selbst: „Soll ich mal was machen lassen?“

Zum Beispiel Sabine (die seit ihrer Schulzeit von allen „Sabber“ genannt wird), eine Freundin von Herrn K.s Frau. Mittlerweile sieht sie aus wie Daisy Duck, die gerade frontal auf eine Panzerglasscheibe gerannt ist. „Sabber“ ist eine 40-Jährige, die sich bei dem Versuch, wie 30 auszusehen, in eine Frau verwandelt hat, die einer 50-Jährigen ähnelt, die gern wieder 40 wäre. Inzwischen trägt sie ihren Spitznamen zu Recht, weil „Sabbers“ Beauty-Projekte gewisse Begleiterscheinungen in puncto Gesichtslähmung mit sich brachten.

Das hält aber viele Männer nicht mehr davon ab, im Wettstreit der Geschlechter aufholen zu wollen: Der Fußballtrainer Jürgen Klopp hat sich bereits Haare implantieren lassen. Tränensäcke-Entfernen gibt’s wahrscheinlich schon beim Discounter „to go“. Berger aus dem Marketing hat sich neulich botoxen lassen. Ein Verb, das sicher demnächst im Duden steht wie snapchatten oder instagrammen. Und Fettabsaugen hat sich aus den Topetagen allmählich durch die Hierarchieebenen nach unten gefressen, so dass Herr K. nun im Badezimmer sein Spiegelbild betrachtet und mit beiden Händen beherzt in die Speckröllchen kneift.

Neulich hat er in der „Süddeutschen Zeitung“ das Interview mit einem Schönheitschirurgen aus dem Pott gelesen, der lachend erklärte, dass der ganze Fitnesszauber nur gelungene PR der Fitness-Industrie sei. Man könne noch so viel Sport treiben, davon gehe der Speck nicht weg. Vielleicht ist das wiederum gelungene PR der Fettabsauger-Branche? Herr K. ahnt jedenfalls, dass es mit dem Abnehmen auf dem Laufband weit länger dauert als in so einer Klinik.

Morgen wird er dort anrufen und sich informieren und dann einfach mal an einem freien Tag zwischen cremefarbenen Stahlrohrmöbeln fünf Kilo verschwinden sehen. Er kneift sich noch mal in die Seite. In diesem Moment donnert seine Frau ungeduldig an die Badezimmertür: „Komm endlich raus! Du bist schön genug!“

Herr K. lächelt. Sie ahnt gar nicht, dass sie der Haushaltskasse gerade ein paar Tausend Euro eingespart hat. Vorläufig.

