Die Sonne scheint. Der deutsche Außenhandelsüberschuss lässt keine Fragen offen. Familie ist gesund, danke der Nachfrage. Herr K. könnte zufrieden sein. Das Problem ist allenfalls: Er ist jetzt Mitte 40. Emmanuel Macron ist 39. Damit ist eigentlich alles gesagt über seine kleine Midlife-Crisis, die er sich aber vor niemandem anmerken lassen möchte. Es ist nur leider Fakt: Herr K. ist Key-Account-Irgendwas im Management eines nicht allzu glamourösen deutschen Mittelständlers. Monsieur Macron ist französischer Staatspräsident. Der eine wurstelt so vor sich hin, der andere rettet gerade Frankreich.

Herr K. will das gar nicht politisch kritisieren. Im Gegenteil. Man kann ja fast neidisch auf die Nachbarn und ihre unblutige Revolution schauen, wenn man sieht, was anderswo los ist oder eben nicht. Und man kann ja auch sagen: „Was soll’s? Jeder macht seinen Job, so gut es geht.“ Aber damit fangen die Fragen eines Mannes in den … äh… besten Jahren ja erst an. Mit Ende 30 blickt Macron bereits auf Karrieren als Finanzinspektor, Investmentbanker, Präsidentenberater, Wirtschaftsminister und nun also Staatschef zurück. Herr K. blickt trotz höheren Alters auf gar nix zurück, was irgendwie vergleichbar wäre. Okay, die Bandscheiben-OP war gar nicht ohne, und der dicke Timmermann wollte mal seinen Job, aber sonst?