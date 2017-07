Am Montag nach dem G20-Gipfel sitzt Schmitt-Scheckenbach aus dem Controlling in der Firmencafeteria, als wenn nichts gewesen wäre. Sein Auge scheint unter der schwarzen Binde geschwollen, er sieht aus wie eine Mischung aus Jack Sparrow und dem Melittamann. „Bei Gartenarbeiten vom Baum gerutscht“, murmelt er über seinen Caramel Latte Macchiato. Alle glauben ihm, denn es ist spannender, einem Eimer Dispersionsfarbe beim Trocknen zuzuschauen, als mit Schmitt-Scheckenbach zu reden.

Er ist jetzt Mitte 50 und damit in einem Alter, in dem sich auch andere Männer für seltsame Hobbys entscheiden: Sie fangen an, Golf zu spielen oder Vintage-Armbanduhren zu sammeln. Schmitt-Scheckenbach, der Freizeit-Wutbürger blieb sich insofern treu, als er seit seiner Schulzeit immer auf der gleichen Seite stand: Für die 68er war er zwar zu jung und eh zu weit weg. Aber das „Why“-Antikriegsposter gehörte ebenso zu seiner universitären Grundausstattung wie die Konstantin-Wecker-Plattensammlung.

In seiner ostschwäbischen Heimat hat er früh gegen die Volkszählung demonstriert, in Mutlangen gegen den Nato-Doppelbeschluss, in Frankfurt gegen die Startbahn West. Irgendwas war immer: G7, G20, Stuttgart 21. Globalisierung, Occupy Wall Street. Für Wald und Wale. Gegen Welthunger und Nutztierhaltung. Ende der achtziger Jahre auch kurz „Wir sind das Volk“ in Leipzig. Schmitt-Scheckenbach ist überzeugt, dass er für den Untergang der DDR maßgeblich mitverantwortlich war, was niemand ahnt, denn er fuhr nach den Montagsdemos artig wieder in den Westen. Das BWL-Studium wartete.

So zogen die Jahre dahin. Andere Männer gingen zum Fußball, er eben auf die Straße. Einziges unschönes Erlebnis: In Nürnberg hielt ihn ein junger Antikapitalist aus eher bildungsfernen Schichten mal wegen seines curry-farbenen Sakkos für einen AfD-Anhänger und schlug ihm einen Schneidezahn aus. Schmitt-Scheckenbach verzichtete auf eine Anzeige.

Vielleicht hat ihn das aber angespornt: Hamburg jetzt - auf beiden Seiten höchst professionell. Die Stacheldrahtzäune und Panzersperren. Er kaufte sich sogar eine dieser Wollmützen, die wunderbar seinen lichten Haarkranz kaschieren. Und plötzlich war er mittendrin: Schreie, Tränengas, direkt vor ihm der Wasserwerfffffff… dann wurde es dunkel. So lebendig hat er sich noch nie gefühlt wie in diesem Kurzzeit-Koma.