AmsterdamDie Deutsche Bank steht abermals wegen umstrittener Derivate-Geschäfte am Pranger. Die jüngsten Vorwürfe stammen von der größten niederländischen Wohnungsbaugesellschaft Vestia. Sie teilte am Mittwoch mit, sie habe bei einem Gericht in London Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht, nachdem alle Versuche, sich außergerichtlich zu einigen, ins Leere gelaufen seien.

Wie viel Geld Vestia nun von der Deutschen Bank haben will, blieb zunächst unklar. Eine Banksprecherin sagte in Frankfurt, das Institut weise die Vorwürfe zurück und werde sich vor Gericht entsprechend verteidigen. Mit dem Thema Zinswetten schlägt sich die Deutsche Bank schon länger herum - auch mit etlichen Kommunen machte sie in der Vergangenheit solche umstrittenen Geschäfte - in vielen Fällen zahlten die Kunden drauf und klagten.