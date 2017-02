Frankfurt/Tel Aviv Der Landeschef der Deutschen Bank wurde kurzzeitig verhaftet, Büros wurden durchsucht und Computer beschlagnahmt. „Wir kooperieren in dieser Sache mit den Finanzbehörden“, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bank am Dienstag in Frankfurt. Das Geldhaus halte sich an die Gesetze. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.

Laut Steuerbehörden sowie Gerichtsunterlagen geht es um Transaktionen im Volumen von 550 Millionen Schekel, umgerechnet 137 Millionen Euro. Der Vorwurf lautet, dass diese Transaktionen unrechtmäßig als Auslandsgeschäft behandelt wurden und dadurch die 17-prozentige Mehrwertsteuer umgangen worden sei.