FrankfurtBei der Deutschen Bank kommt es zu einem größeren Umbau im Aufsichtsrat: Ab Mai soll der Sicherheitschef des Internetriesen Google, Gerhard Eschelbeck, in das Kontrollgremium des Kreditinstituts einrücken. Der Österreicher soll dort den Ex-Siemens-Chef Peter Löscher ersetzen, wie die Bank nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Damit holt sich das Kreditinstitut mehr Internet-Expertise ins Haus, was auch die Aufsichtsbehörden mit Wohlwollen goutieren dürften. „Wir halten Cyber-Risiken für eines der größten Risiken, denen die deutsche Finanzwirtschaft ausgesetzt ist“, sagte der Präsident der Finanzaufsicht (BaFin), Felix Hufeld, gerade erst. „Cybersecurity ist für die Deutsche Bank ein wichtiges Thema“, hieß es auch in Finanzkreisen. Die Deutsche Bank habe gezielt nach einem Experten aus dem IT- und Internetsicherheitsbereich gesucht.