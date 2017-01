Es gilt als sicher, dass Deutschlands größtes Geldhaus 2016 erneut weniger Bonuszahlungen an seine Mitarbeiter ausschütten wird als im Jahr zuvor. Spekuliert wird allerdings darüber, in welchem Maße die Deutsche Bank die erfolgsabhängigen Prämien einschränken will.

Einem Bericht der New York Post zufolge könnten die Einschnitte tief sein: 90 Prozent der Manager und Händler sollen 2016 leer ausgehen. Nur die obersten zehn Prozent der „Ertragsbringer“ würden bedacht, zitiert die US-Zeitung aus Bankkreisen. Zudem sollten die Zahlungen auf fünf Jahre gestreckt werden. Die Deutsche Bank kommentierte den Bericht nicht.