FrankfurtDie geplante Integration der Postbank in die Deutsche Bank wird mit einem Stellenabbau im Heimatmarkt einhergehen. Das sagte der Vorstandschef der Deutschen Bank, John Cryan, im Interview mit dem Handelsblatt (Freitagsausgabe). „Die Integration wird Jobs kosten, und wahrscheinlich mehr, als wir neue schaffen können. Wie in jedem anderen gesunden Unternehmen auch, werden dann an einer Stelle Jobs abgebaut, während an einer anderen Stelle neue entstehen. Das ist ein ganz normaler und gesunder Prozess.“

Noch vor Jahresende wolle das Management einen detaillierten Plan für den Zusammenschluss des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank mit der Bonner Filialbank vorlegen, sagte Cryan. „Dann werden wir mit der Integration starten. Wenn wir uns einmal geeinigt haben, wird es schnell gehen.“

Auch die Postbank werde angesichts der rasanten Digitalisierung des Geschäfts bald mit weniger Filialen auskommen, sagte Cryan. „Die Postbank wird in Zukunft weniger Filialen brauchen, weil ihre Kunden die digitalen Angebote sehr viel schneller angenommen haben als erwartet.“

Cryan zeigte sich erstmals offen dafür, seinen im Jahr 2020 auslaufenden Vertrag als Vorstandschef der Deutschen Bank zu verlängern. „Das kann gut sein“, sagt der seit Juli 2015 amtierende Topmanager auf die Frage, ob er sich das vorstellen könne. „Wenn es uns gelingt, attraktive Renditen zu erreichen und eine sehr erfolgreiche Bank zu schaffen, warum nicht?“

Der Vorstandschef der Deutschen Bank John Cryan hat sich zudem in die Debatte über exzessive Managerboni eingeschaltet. Cryan forderte die Aufsichtsräte der Unternehmen dazu auf, mehr Verantwortung in dieser Frage zu übernehmen. „Eines der Probleme ist, dass viele Mitglieder dieser Gremien wollen, dass ihr Vorstandschef auch in Sachen Bezahlung zu den besten 25 Prozent seiner Vergleichsgruppe gehört, sonst kann er ja kein guter Manager sein“, so der britische Bankmanager. „Umgekehrt will keiner seinen Vorstandschef in den unteren 25 Prozent sehen. So entsteht eine Art ungesundes Wettrüsten bei der Bezahlung.“