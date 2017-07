FrankfurtIm Bonusstreit mit ihrem früheren Arbeitgeber verzichten elf ehemalige Vorstände der Deutschen Bank auf Zahlungen von zusammen 38,4 Millionen Euro. Das teilte das größte deutsche Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mit. Bereits am Vortag hatte das Handelsblatt über entsprechende Verhandlungen berichtet. Der freiwillige Verzicht bezieht sich auf einen großen Teil der noch nicht ausgezahlten Vergütung.