FrankfurtDie Rückforderung einbehaltener Boni hat bei der Deutschen Bank einen offenen Streit ausgelöst. Hugo Bänziger, der frühere Risikovorstand weigert sich, die Forderungen seines früheren Arbeitgebers zu erfüllen. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen“, sagte der Schweizer in einem Interview mit der Frankfuter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Deutsche Bank würde frühere Top-Manager gerne an den Milliardenkosten der zahlreichen Skandale beteiligen und hat daher Boni in Millionenhöhe früherer Vorstände eingefroren. Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatte auf der Hauptversammlung der Aktionäre Mitte Mai gesagt, eine Einigung in dem Streit stehe kurz bevor. Bänziger widerspricht diesen Aussagen: „Auf was die Äußerung beruht, entzieht sich meiner Kenntnis. Bis zur Hauptversammlung war ich mit ihm neun Monate lang nicht in Kontakt, hatte nichts gehört, auch nicht über Anwälte“, betont Bänziger, der heute Teilhaber der Schweizer Privatbank Lombard Odier ist.