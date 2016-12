Die Deutsche Bank will ihren 46 Billionen Euro großen Bestand an Derivaten reduzieren. „Das Derivatebuch ist ohne Zweifel zu groß. Wir wollen es tendenziell verkleinern“, sagt der Risikovorstand Stuart Lewis der Wochenzeitung „Die Zeit” (Mittwochausgabe). „Wir werden in den nächsten Jahren einige Geschäfte aufgeben und mehr Transaktionen zusammenlegen“, so Lewis. Auch sonst gelte es, Komplexität abzubauen: „Wir müssen kleiner und einfacher werden.“

Nach ihrem Einstieg ins Investmentbanking hatte die Deutsche Bank ihr Geschäft mit Derivaten massiv ausgeweitet, bis sie 2011 mit einem Bestand von damals 59,2 Billionen Euro sogar das größte Derivatehaus der Welt wurde. „In den Büchern stehen noch Transaktionen, die wir heute nicht mehr tätigen würden“, räumt Lewis ein, zum Beispiel weil die Bank für diese Geschäfte heute viel Kapital als Sicherheit zurücklegen müsste. Doch der Bestand werde über die Jahre zurückgehen.