DüsseldorfDie Deutsche Bank bereitet Anleger und Mitarbeiter auf eine weitere Strategie-Anpassung im Frühjahr vor. Dabei solle das Geschäftsmodell geschärft werden, kündigte Finanzchef Marcus Schenck am Freitag in Düsseldorf an. Im Mittelpunkt stünden das Deutschland- und das Firmenkundengeschäft, beides solle weiter Kernbestandteil der Bank sein. In den kommenden Monaten werde es dazu Botschaften geben. Über allem stehe das Ziel, nach den Rückschlägen der vergangenen Monate wieder in die Offensive zu kommen: „2017 wollen wir in die gegnerische Spielhälfte gehen und Tore erzielen“, betonte Schenck. „Dazu wird auch erforderlich sein, dass wir als Bank klarer ausbreiten, wo wir führend sein können und wollen und wo eben auch nicht.“ Finanzkreisen zufolge will Deutschlands größtes Geldhaus spätestens zur Hauptversammlung im Mai konkret werden.

Investoren fordern seit langem, dass die Deutsche Bank noch einmal grundsätzlich überlegt, wie sie in die Zukunft gehen will. Denn die bisherigen Sanierungserfolge sind überschaubar und die Kosten nach wie vor zu hoch. Dabei zeichnet sich für die Branche schon jetzt eine weitere Verschärfung der Kapitalvorschriften ab - die große Achillesferse der Deutschen Bank. Vorstandschef John Cryan, seit Sommer 2015 im Amt, hatte bislang im Großen und Ganzen an der „Strategie 2020“ seines glücklosen Vorgängers Anshu Jain festgehalten. Sie sieht den Rückzug aus einigen unprofitablen Märkten und besonders kapitalintensiven Handelsgeschäften vor. Ende 2015 setzte Cryan noch den Abbau von 9.000 Jobs im Konzern oben drauf - und hoffte, das reicht. Aber selbst die kleinere Commerzbank baut im Verhältnis zu ihrer Größe inzwischen mehr Mitarbeiter ab, um wieder in die Spur zu kommen.