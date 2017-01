LondonDie Deutsche Bank wagt sich zum ersten Mal seit zehn Monaten wieder an den Markt für unbesicherte Anleihen. Die Bank öffnete am Montag die Bücher für eine fünfjährige Euro-Emission mit einem Kupon von 165 Basispunkten über der Swap-Mitte, wie der Thomson-Reuters-Informationsdienst IFR berichtete. Zuletzt hatte die Deutsche Bank im März 2016 eine vierjährige Anleihe über 1,5 Milliarden Euro begeben. Sie war am Markt im September zeitweise mit deutlichen Renditeaufschlägen gehandelt worden.