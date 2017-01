FrankfurtRund 7000 Rechtsfälle plagen die Deutsche Bank. Doch nur ganz wenige davon bereiten dem Top-Management schlaflose Nächte. Einer davon ist die Affäre um dubiose Aktiendeals in der Moskauer Niederlassung der Deutschen Bank. Durch sogenannte Spiegelgeschäfte soll das Geldhaus Klienten geholfen haben, Kapital außer Landes zu bringen. Der Verdacht der Geldwäsche stand im Raum. Insgesamt hatten die dubiosen Geschäfte ein Volumen von rund zehn Milliarden Dollar.

Jetzt steht die Bank offenbar kurz davor, sich mit wichtigen Behörden über einen Vergleich zu einigen. Bereits am Dienstag könnte eine Übereinkunft mit der britischen Finanzaufsicht FCA und dem New York State Department of Financial Services verkündet werden, heißt es in Finanzkreisen, die damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters bestätigen.