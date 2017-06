Frankfurt/DüsseldorfDer Rechtfertigungsdruck auf die Deutsche Bank steigt: Das Frankfurter Geldhaus sieht sich derzeit nicht in der Lage, eine Anfrage der US-Demokraten nach Aufklärung über angebliche Verbindungen von Trump nach Russland zu beantworten. In einem Brief von Anwälten der Bank an eine Reihe von demokratischen US-Abgeordneten rechtfertigen die Juristen diese Haltung mit gesetzlichen Beschränkungen für den Umgang mit sensiblen Kundendaten und regulatorischen Prozessen. Im Moment werde die Anfrage der Oppositionspolitiker noch geprüft.

Einem Insider zufolge will die Bank mehr Zeit für die Beantwortung der Fragen, berichtet die Washingtoner Nachrichtenseite „The Hill“. Die Antwort datiert laut der Nachrichtenagentur Reuters auf den 2. Juni. Maxine Waters, demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses aus Kalifornien, bezeichnete den Brief der Bank als keine „substanzielle Antwort auf unsere Nachfragen“. Am Wochenende beschwerte sich ein Demokrat in einer anonymen E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters über diese angebliche Blockadehaltung der Deutschen Bank.