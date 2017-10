FrankfurtDank des Booms am Markt für Bürogebäude und Wohnungen brummt das Geschäft der Deutschen Bank mit Immobilienfonds auch in diesem Jahr. Im bisherigen Jahresverlauf habe der zur Sparte Vermögensverwaltung (Deutsche Asset and Wealth Management) gehörende Bereich An- und Verkäufe in einem Volumen von 2,4 Milliarden Euro gestemmt, sagte der zuständige Manager Georg Allendorf der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag anlässlich der Münchner Immobilienmesse „Expo Real“. Das Transaktionsvolumen des Vorjahres von rund drei Milliarden Euro ist damit in Reichweite.

Allendorf, der das Europa-Geschäft der größten deutschen Bank mit Immobilienfonds verantwortet und ein Vermögen von rund 20 Milliarden Euro verwaltet, hat sich in den kommenden Monaten viel vorgenommen: „Wir suchen aktiv nach Kaufgelegenheiten. Aktuell können wir bis zu zwei Milliarden Euro investieren.“ Besonders attraktiv findet er derzeit die Immobilienmärkte der Niederlande und Finnlands. „Punktuelle Investments“ seien zudem in den Bereichen Einzelhandel und Logistik möglich.