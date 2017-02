Bild vergrößern Seit dem Krisenherbst 2016 sorgen sich Kunden um die Kapitalsituation des Geldhauses. Nun will die Bank mit Coco-Bonds das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. dpa Bild:

Die deutsche Bank will verlorenes Vertrauen an den Kapitalmärkten zurückgewinnen. Investoren verspricht die Bank, in diesem Jahr auch die als Coco-Bonds bekannten, besonders riskanten Schuldscheine zu bedienen.