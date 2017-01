FrankfurtDie Deutsche Bank hält eine Klage von Erben der ehemaligen jüdischen Unternehmerfamilie Wertheim in den USA für unbegründet. Der Wertheim Jewish Education Trust hat die Bank vor einem Bezirksgericht in Florida verklagt und fordert nach einem Bericht des „Manager Magazin“ die Rückerstattung von drei Milliarden Dollar aus dem Erbe der Familie. „Die Deutsche Bank hat sich mit der Angelegenheit intensiv auseinandergesetzt. Die Deutsche Bank hält die Vorwürfe für unbegründet“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Alle in der Sache geführten Verfahren in den USA seien bisher im Sinne der Deutschen Bank entschieden worden.

Der Wertheim Trust, hinter dem jüdische Wohltätigkeitsorganisationen stehen, ist dem Bericht zufolge auf verschlungenen Wegen an den vermeintlichen Erbanspruch gekommen. Der deutsche Geschäftsmann Tim Fuhr habe ihm einen Teil davon abgetreten, Fuhr wiederum habe den Anspruch vor fünf Jahren von einem Ehepaar übernommen, das mit dem letzten Erben der Familie Wertheim befreundet war.