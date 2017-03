FrankfurtDie Deutsche Bank besetzt den Posten des US-Chefs neu. Nachfolger von Bill Woodley werde in den kommenden Wochen Thomas Patrick, der bisher den globalen Aktienhandel verantwortet, sagten mehrere mit dem Personalwechsel vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Die Deutsche Bank lehnte einen Kommentar ab.

Deutschlands größtes Geldhaus hatte Anfang März erklärt, Konzernchef John Cryan übernehme selbst die Verantwortung für die Geschäfte in den USA, wo die Deutsche Bank lange mit Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen hatte und Marktanteile verlor. Das Institut strebt weiter eine starke Präsenz in den USA an, will nach den Worten von Cryan aber ihren „Fußabdruck“ dort etwas reduzieren.