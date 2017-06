FrankfurtDer bisher für die Ukraine verantwortliche Borislaw Iwanow übernimmt die Leitung der Deutschen Bank in Russland. Iwanow löst dort Annette Viehweg ab, die das von einem Geldwäsche-Skandal gebeutelte Geschäft erst seit dem vergangenen Sommer geleitet hatte, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Der neue Russland-Chef arbeitet seit 17 Jahren für die Deutsche Bank, zuerst in Bulgarien und seit 2014 in der Ukraine. Viehweg war seit 1992 für die Deutsche Bank tätig. Sie wechselt zur russischen Sberbank und soll vom 1. August an deren Geschäft in der Schweiz leiten.

Viehweg war nach Russland geschickt worden, um dort aufzuräumen. Dubiose Kunden hatten dort Schwarzgeld im Wert von zehn Milliarden Dollar gewaschen, indem sie Aktien in Rubel kauften und über die Deutsche Bank in London in Dollar wieder verkauften. Den Skandal hatte das Institut im Januar mit einer Strafe von rund 600 Millionen Euro größtenteils beigelegt.