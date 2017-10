Die Deutsche Bank war im September 2008 zunächst mit 29,75 Prozent bei der Postbank eingestiegen - zu einem Preis von 57,25 Euro je Aktie. Damit blieb sie unter der Marke von 30 Prozent, oberhalb der ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre fällig wird.

Erst in einem zweiten Schritt stockte sie auf 48 Prozent auf, zahlte dafür nach dem Ausbruch der Finanzkrise aber nur noch 23,92 Euro je Aktie. Am 7. Oktober 2010 veröffentlichte die Deutsche Bank ein Übernahmeangebot für die Aktien der Postbank zum Preis von 25 Euro je Aktie. Damit mussten sich die Postbank-Kleinaktionäre letztlich begnügen.

Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte am Freitag in Frankfurt, das Institut werde aller Voraussicht nach in Berufung gehen. Die wäre dann an das Oberlandesgericht Köln zu richten. Dieses will am 8. November in einem ähnlichen Verfahren ein Urteil sprechen, dem in dem Streit richtungweisende Bedeutung zukommen dürfte, da das Oberlandesgericht Berufungsinstanz für die jetzt vom Landgericht entschiedenen Fälle ist.

Zur maximal denkbaren Zahlung seitens der Deutschen Bank wollte sich der Sprecher nicht äußern. Dies sei spekulativ. Ob die Bank bereits Rückstellungen in dem Fall gebildet hat, wollte er ebenfalls nicht sagen. Das Institut gehe weiterhin davon aus, dass kein Anspruch der Kleinaktionäre auf Nachzahlung bestehe.