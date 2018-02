Die Gründe für Wiedereröffnung sind noch unklar. Das OLG Köln war für eine Anfrage nicht erreichbar. Effecten-Spiegel hatte am 28. November einen Befangenheitsantrag eingereicht und die Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung gefordert. Dieser wurde vom Gericht allerdings abgelehnt. Die Klägerin schlug in dem Antrag vor, Stefan Krause, den ehemaligen Finanzvorstand der Deutschen Bank, der die Übernahme mitbegleitet hat, als Zeugen zu vernehmen. Das OLG hat darüber noch keine Entscheidung mitgeteilt, forderte nach Informationen des Handelsblatt die Klägerin allerdings nun auf, „vorsorglich die ladungsfähige Anschrift von Herrn Krause mitzuteilen“.

Die Deutsche Bank reagierte auf die neue Entwicklung mit den Worten: „Die Klägerin hatte bereits versucht, mit einem Befangenheitsantrag gegen das OLG Köln vorzugehen und ist damit gescheitert. Dass die Klägerin nun beantragt, einen weiteren Zeugen zu vernehmen, ändert nichts an unserer Rechtsauffassung, dass wir die Vorwürfe für unbegründet halten.“

In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob die Deutsche Bank den Postbank-Aktionären bei der Übernahme ein zu niedriges Angebot gemacht hatte. Weil zahlreiche Anleger betroffen sind, geht es für die Deutsche Bank samt Zinsen um ein Milliardenrisiko. Die Bank hatte die Postbank in zwei Schritten übernommen. 2008 erwarb sie von der Deutschen Post für 57,25 Euro je Aktie 29,75 Prozent der Anteile an der Bonner Filialbank. Damit blieb man haarscharf unter der 30-Prozent-Marke, ab der ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre rechtlich vorgeschrieben gewesen wäre. Kaum zwei Jahre später kam dann das Übernahmeangebot an alle, allerdings erhielten die Aktionäre dann nur noch 25 Euro pro Anteilsschein.

Der Vorwurf der Kläger lautet: Die Deutsche Bank habe mit dem anderen damaligen Großaktionär, der Deutschen Post, gemeinsame Sache gemacht und daher bereits im ersten Schritt der Übernahme die Kontrolle bei der Postbank übernommen. Diese sogenannte konzertierte Aktion – englisch: „acting in concert“ – hätte zwingend zu einem Übernahmeangebot an alle Aktionäre führen müssen, für besagte 57,25 Euro.

Effecten-Spiegel reichte als erstes eine entsprechende Klage ein und landete damit zwischenzeitlich schon vor dem Bundesgerichtshof (BGH), der das Verfahren an das OLG Köln zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückverwies. Vor dem OLG Köln wurde dann bereits Postchef Frank Appel als Zeuge vernommen. Außerdem ordnete das Gericht an, dass die Deutsche Bank zwei Klauseln aus dem Übernahmevertrag vorlegen musste.

Mit diesen neuen Information formierten sich neue Kläger, die bei der untergeordneten Instanz, dem Landgericht Köln, ebenfalls eine Nachzahlung einforderten. Am 20. Oktober gab ihnen das LG Köln Recht: Wer seine Anteile 2010 an die Deutsche Bank für 25 Euro verkaufte, erhält 32,25 Euro Nachzahlung je Aktie.