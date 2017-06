MoskauErneuter Chefwechsel bei der Deutschen Bank in Russland: Amtsinhaberin Annett Viehweg gibt Insiderinformationen zufolge ihren Posten auf. Sie sollte am Dienstag ihren letzten Arbeitstag haben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Viehweg, die seit 1992 bei der Deutschen Bank war, hatte die Funktion als Russland-Chefin erst im vergangenen Sommer übernommen. Dem Insider zufolge wechselt sie nun in die Schweiz, um die dortige Tochter der russischen Sberbank zu leiten.

Der Leiter des Deutsche-Bank-Geschäfts in der Ukraine, Borislaw Iwanow-Blankenburg, sei der führende Kandidat für Viehwegs Nachfolge, sagte der Insider. Der Wechsel müsse aber zuvor von der russischen Zentralbank genehmigt werden. Übergangsweise werde daher Topmanagerin Maria Tiphlowa als Chefin fungieren. Sberbank lehnte eine Stellungnahme ab. Die Deutsche Bank erklärte, sie äußere sich nicht zu Personalwechseln, bevor diese bekanntgegeben worden seien.