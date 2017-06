FrankfurtOffiziell wird Marcus Schenck, Vize-Chef der Deutschen Bank, erst ab Juli die Firmenkunden- und Investmentbanking-Sparte leiten, erste Zeichen setzt der aktuelle Finanzvorstand aber schon vorher: Die Deutsche Bank baut ihr Kapitalmarktgeschäft kräftig um. Das auf Kunden zugeschnittene Investmentbanking wird in einem neuen Bereich gebündelt. Außerdem gibt es zwei neue Spar- und Effizienz-Kommissariate.

Das geht aus einem internen Memo an die Mitarbeiter hervor, das dem Handelsblatt vorliegt und über das der Finanzdienstleister Bloomberg zuerst berichtet hatte. „Wir wollen unseren Klienten die gesamte Kapitalmarkt- und Emissionsexpertise der Deutschen Bank aus einer Hand anbieten“, erläutern Schenck und sein Investmentbanking-Co-Chef Garth Ritchie in der Mitteilung. „Die Betreuung unserer Klienten bekommt mehr Gewicht“, so die Ansage. Dazu schafft die Deutsche Bank eine neue Sparte, „Global Capital Markets“ genannt. Dort werden alle Kapitalmarktprodukte, die für Kunden der Bank relevant sind, von der Platzierung von Aktien und Anleihen über Währungsabsicherungen bis hin zur Fusionsberatung, gebündelt.