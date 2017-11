FrankfurtDeutsche Bank und Commerzbank drücken beim Abbau ihrer milliardenschweren faulen Schiffskredite aufs Tempo. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Insidern erfuhr, will die Deutsche Bank Schiffskredite in einem Volumen von rund 250 Millionen Euro in eine separate Konzerneinheit innerhalb des Konzerns einbringen, um das Paket anschließend zu verkaufen. Es sei denkbar, dass noch weitere Tranchen aus dem Schiffsportfolio der größten deutschen Bank in die Abbaueinheit eingebracht würden, hieß es. Die Commerzbank hat den Insidern zufolge kürzlich Schiffskredite im Wert von 300 Millionen Euro an die Hamburg Privatbank Berenberg und den Investmentfonds Cross Ocean Partners verkauft.