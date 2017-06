Weber ist seit fünf Jahren in der zum US-Finanzministerium gehörenden Steuerbehörde IRS Chef der Ermittlungsabteilung. Insgesamt habe er in verschiedenen Funktionen bei Staatsanwaltschaften und im US-Justizministerium 25 Jahre Erfahrung mit Wirtschaftskriminalität.

FrankfurtEin hochrangiger Steuer- und Justizbeamter soll der Deutschen Bank künftig bei der Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Spielarten der Wirtschaftskriminalität in den USA und Kanada helfen. Richard Weber werde in der nächsten Woche sein Amt als Chef der Abteilung „Anti-Financial Crime“ antreten, teilte die Bank am Dienstag mit.

Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr 170 Mitarbeiter zusätzlich für die Bekämpfung von Finanzstraftaten eingestellt. In diesem Jahr sollen 600 weitere hinzukommen. Die Deutsche Bank ist unter anderem in einen Geldwäsche-Skandal in Russland verwickelt. Webers künftiger Stellvertreter Irwin Nack arbeitet bereits seit Mai für die Bank. Er kam von der japanischen Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.