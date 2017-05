Reuters hatte über die Verkaufspläne bereits im November berichtet. Die Deutsche Bank will mit dem Rückzug aus mehreren Auslandsmärkten ihre komplexe Struktur vereinfachen und ihre Kapitaldecke stärken. Der polnischen Regierung dürfte ein Ausstieg zupasskommen. Sie will die Rolle heimischer Geldhäuser im Bankensektor stärken.

Ob ein Verkauf der Deutschen Bank Polska am Ende gelingt, steht in den Sternen. Für kleinere Institute in Polen sei es immer schwieriger, mit großen, staatlich gelenkten Instituten mitzuhalten, sagten mehrere mit dem Prozess vertraute Personen. Zudem hat die Deutsche Bank Polska viele Fremdwährungsdarlehen in der Bilanz, überwiegend auf Schweizer Franken und Euro lautende Hypothekenkredite. Diese stehen in der Kritik, weil die Belastungen der Kreditnehmer angesichts des Verfalls des polnischen Zloty wachsen. Die polnische Bankenbehörde fordert, dass ausländische Geldhäuser Fremdwährungskredite auch bei einem Rückzug aus dem Land nicht verkaufen. Einem Insidern zufolge ist es deshalb wahrscheinlich, dass die Deutsche Bank nur ihre in Zloty vergebenen Kredite losschlägt.