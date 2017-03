FrankfurtDie Deutsche Bank will den Investoren mit ihrer acht Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung endgültig die Sorgen vor einem zu dünnen Finanzpolster nehmen. „Damit wollen wir als Deutsche Bank ein Zeichen der Stärke an den Markt senden, das alle Zweifel an unserer Widerstandsfähigkeit beseitigt“, sagte der für die interne Verwaltung zuständige Vorstand Karl von Rohr am Dienstag auf einem Kongress in Frankfurt.

Die größte deutsche Bank solle mit dem begleitenden Strategieschwenk wieder stärker auf Wachstum getrimmt werden. Von Rohr vertrat Vorstandschef John Cryan, der bereits auf Werbetour bei den Investoren für die Kapitalerhöhung ist.